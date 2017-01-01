Арум о возможном реванше Ломаченко с Салидо уже летом

Известный американский промоутер Боб Арум, который ведёт дела чемпиона мира WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), рассказал, что уже общался с представителями мексиканца Орландо Салидо (43-13-4-1, 30 КО) о матче-реванше между этими боксёрами.Ранее менеджер Салидо Шон Гиббонс заявил, что его боксёр нацелен на проведение боя с украинцем в конце текущего года.«У меня были хорошие переговоры с Фернандо Белтраном (промоутер Салидо) и Шоном Гиббонсом, — цитирует Арума BoxingScene. - Их парень хочет боя. В мае он собирается провести разминочный бой в Мексике. В конце июля — начале августа мы планируем возвращение Ломаченко на ринг. Чикаго является возможным местом проведения боя, но и Лос-Анджелес также, если соперником будет Салидо».