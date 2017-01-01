Арум о возможном реванше Ломаченко с Салидо уже летом

Известный американский промоутер Боб Арум, который ведёт дела чемпиона мира WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), рассказал, что уже общался с представителями мексиканца Орландо Салидо (43-13-4-1, 30 КО) о матче-реванше между этими боксёрами.
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