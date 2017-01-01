Силлах дал свой прогноз на бой Кличко - Джошуа

Бывший претендент на звание чемпиона мира в полутяжёлом весе украинец Исмаил Силлах в эти дни находится в тренировочном лагере



«Я уже четвёртый раз в лагере Кличко и вижу большую разницу в настрое и подготовке. Владимир в очень хорошей форме, – заверил Силлах. – Поэтому предполагаю, что настоящий бой начнётся с первых минут поединка. Вова будет поджимать и много джебить.



С другой стороны, Джошуа тоже готовится жёстко, т.к. для него это первый бой такого уровня. Скорее всего, он тоже не станет отсиживаться и будет стараться сразу дать бой и потрясти Владимира. Мой прогноз – досрочная победа Кличко в раундах с 9-го по 12-й».



Читайте также: Александр Беленький: Кличко слишком много знает и умеет для Джошуа Бывший претендент на звание чемпиона мира в полутяжёлом весе украинец Исмаил Силлах в эти дни находится в тренировочном лагере Владимира Кличко (64-4, 53 КО), помогая соотечественнику готовиться к поединку против британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Исмаил поделился мнением с vRINGe.com о предстоящем мегафайте, который должен состояться 29 апреля в Лондоне (Англия).«Я уже четвёртый раз в лагере Кличко и вижу большую разницу в настрое и подготовке. Владимир в очень хорошей форме, – заверил Силлах. – Поэтому предполагаю, что настоящий бой начнётся с первых минут поединка. Вова будет поджимать и много джебить.С другой стороны, Джошуа тоже готовится жёстко, т.к. для него это первый бой такого уровня. Скорее всего, он тоже не станет отсиживаться и будет стараться сразу дать бой и потрясти Владимира. Мой прогноз – досрочная победа Кличко в раундах с 9-го по 12-й».