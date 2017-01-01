На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кличко о гонораре за бой с Джошуа и помятом эго после поражения от Фьюри

Кличко о гонораре за бой с Джошуа и помятом эго после поражения от Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) прояснил вопрос со своим гонораром за будущий бой против чемпиона мира по верcии IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), который пройдет 29 апреля в Лондоне, а также рассказал о влиянии на него поражения от Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО).

Отвечая на вопрос, мотивирует ли его то, что согласно прогнозам немецких журналистов, сборы с поединка Кличко - Джошуа должны составить 50 млн евро, украинский боксер признался, что не интересовался подобным прогнозами.

«Как соберем, так вместе сядем и посчитаем. Конечно, я профессионал, и выхожу в ринг не бесплатно. Не боксирую в баре после полуночи. Но финансовый фактор для меня никогда не ставился во главу угла», - отметил Кличко.

По словам 41-летнего боксера, сейчас для него эти подсчеты вторичны, тогда как основная мотивация – реабилитироваться после  поражения от Фьюри.

 «Я – амбициозный парень. То поражение немного поцарапало, помяло мое эго. А спортсмены – ужасные эгоисты. В хорошем смысле этого слова. Все остальное – это позитивно-побочные явления, которые выражаются в интересе к бою. Который, в свою очередь, действительно может неплохо монетизироваться», - добавил Кличко.
По материалам: Новое время
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа
Тайсон Фьюри: Кличко нокаутирует Джошуа
Карл Фроч: Все захотят увидеть бой Джошуа и Фьюри
Джошуа готов встретиться с Кличко вместо Фьюри
Тайсон Фьюри: Жду досрочной победы Владимира, он лучший боксер, чем Джошуа
Энтони Джошуа: Класс Кличко затмит Фьюри
Тайсон Фьюри: Джошуа в бою с Мартином от поражения может спасти только чудо
Хьюи Фьюри: Джошуа еще рано драться с Кличко
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Арум о возможном реванше Ломаченко с Салидо уже летом
Силлах дал свой прогноз на бой Кличко - Джошуа
Кличко о гонораре за бой с Джошуа и помятом эго после поражения от Фьюри
Джошуа: В спаррингах с Кличко я учился защищаться
Фьюри: Мне не нужно тренироваться, чтобы побить штангиста Джошуа

Последние новости спорта

17:25 Монте-Карло. Вавринка покидает турнир в третьем круге 9 | Теннис

15:20 Маррей зачехлил ракетку в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло 112 | Теннис

15:02 Монте-Карло. Чилич победил Бердыха и стал первым четвертьфиналистом 107 | Теннис

14:08 Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье 153 | Гимнастика / Главные новости спорта

13:28 Арум о возможном реванше Ломаченко с Салидо уже летом 133 | Бокс

13:04 Силлах дал свой прогноз на бой Кличко - Джошуа 184 | Бокс

12:50 Кличко о гонораре за бой с Джошуа и помятом эго после поражения от Фьюри 164 | Бокс

12:18 ЧЕ по шахматам. Мария Музычук на пол-очка отстает от дуэта лидеров после 8-го тура 152 | Шахматы

09:48 Серена Уильямс ждет ребенка 316 | Теннис

09:14 НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Вашингтон» - «Атланту», «Оклахома-Сити» проиграла «Хьюстону» 166 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)





Топ-новости недели

Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье
Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров
Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна
Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Монте-Карло








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (295)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги