Кличко о гонораре за бой с Джошуа и помятом эго после поражения от Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец(64-4, 53 КО) прояснил вопрос со своим гонораром за будущий бой против чемпиона мира по верcии IBF британца(18-0, 18 КО), который пройдет 29 апреля в Лондоне, а также рассказал о влиянии на него поражения от(25-0, 18 КО).Отвечая на вопрос, мотивирует ли его то, что согласно прогнозам немецких журналистов, сборы с поединка Кличко - Джошуа должны составить 50 млн евро, украинский боксер признался, что не интересовался подобным прогнозами.«Как соберем, так вместе сядем и посчитаем. Конечно, я профессионал, и выхожу в ринг не бесплатно. Не боксирую в баре после полуночи. Но финансовый фактор для меня никогда не ставился во главу угла», - отметил Кличко.По словам 41-летнего боксера, сейчас для него эти подсчеты вторичны, тогда как основная мотивация – реабилитироваться после поражения от Фьюри.«Я – амбициозный парень. То поражение немного поцарапало, помяло мое эго. А спортсмены – ужасные эгоисты. В хорошем смысле этого слова. Все остальное – это позитивно-побочные явления, которые выражаются в интересе к бою. Который, в свою очередь, действительно может неплохо монетизироваться», - добавил Кличко.