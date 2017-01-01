Джошуа: В спаррингах с Кличко я учился защищаться

Чемпион мира по версии IBF британец(18-0, 18 КО) рассказал о своем пребывании в тренировочном лагере украинца(64-4, 53 КО), когда тот готовился к поединку против болгарина Кубрата Пулева.Джошуа высоко оценил профессионализм и боксерские навыки Владимира, а также отметил, что во время спаррингов не старался никого впечатлить, а просто учился.«Вместе со мной тогда в лагере были также Кевин Джонсон, Малик Скотт, Диллиан Уай, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. – В этом лагере были два человека, с которыми я уже встретился на профессиональном ринге. Кличко - талантливый боец с олимпийской боксерской родословной, которую он только приумножил в профессионалах. В спаррингах я предпочитаю защищаться, хочу, чтобы меня били. Каждый знает, как нанести удар, я же учился защищаться. Это был просто спарринг, я не пытался ничего доказывать».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.