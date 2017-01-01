Фьюри: Мне не нужно тренироваться, чтобы побить штангиста Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец



«Эй, Энтони, я слышал тебя на спаррингах лупит Джо Джойс, — заявил Фьюри. — Не можешь справиться с боксером-любителем, тогда даже не думай о Величайшем всех времен. Я уверен, что могу размазать Джошуа, когда мы будем драться. Пойду выпью пива. Мне даже не нужно тренироваться, чтобы победить такого штангиста, как Джошуа».



Джошуа не задержался с ответом: «Типичный Тайсон Фьюри. Постоянно несет чушь, когда у меня бой. Предложение такое же, как и в прошлый раз — два билета в рингсайд. Только не приводи с собой еще кого-то, оба билета для твоей жирной задницы. Единственная причина, по которой у нас так и не было боя, это ты».



29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) состоится поединок Кличко – Джошуа. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) решил атаковать через Твиттер своего соотечественника, обладателя пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), которому предстоит поединок против украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО).«Эй, Энтони, я слышал тебя на спаррингах лупит Джо Джойс, — заявил Фьюри. — Не можешь справиться с боксером-любителем, тогда даже не думай о Величайшем всех времен. Я уверен, что могу размазать Джошуа, когда мы будем драться. Пойду выпью пива. Мне даже не нужно тренироваться, чтобы победить такого штангиста, как Джошуа».Джошуа не задержался с ответом: «Типичный Тайсон Фьюри. Постоянно несет чушь, когда у меня бой. Предложение такое же, как и в прошлый раз — два билета в рингсайд. Только не приводи с собой еще кого-то, оба билета для твоей жирной задницы. Единственная причина, по которой у нас так и не было боя, это ты».29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) состоится поединок Кличко – Джошуа. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.