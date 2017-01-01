Александр Беленький: Кличко слишком много знает и умеет для Джошуа

Известный эксперт в области бокса Александр Беленький поделился с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО), который должен состояться 29 апреля в Лондоне (Англия). Беленький не исключает, что Владимир подготовил для Энтони пару сюрпризов, и прогнозирует победу украинца.



«Если Владимира не постигнет «синдром внезапной старости», как это случается с возрастными боксёрами, а мне кажется, что никаких оснований опасаться этого нет, если судить по информации, доходящей из тренировочного лагеря, то именно он будет фаворитом в этом бою», – считает Беленький. - Кличко просто слишком много знает и умеет для Джошуа.



Мне кажется, что Владимир будет поочерёдно «сушить» атаки Джошуа джебом и своими контратаками и взрываться сам. Вполне возможно, что Кличко придумал и пару каких-то сюрпризов. В любом случае, этот поединок не будет похож на его бой с Фьюри.



Думаю, Кличко победит либо по очкам с не самым маленьким отрывом, либо техническим нокаутом ближе к концу. Я прямо вижу разочарованное лицо Джошуа. Надеюсь, что я не выдаю желаемое за действительное. Впрочем, скоро увидим».

Известный эксперт в области бокса Александр Беленький поделился с vRINGe.com мнением о поединке британца(18-0, 18 КО) и украинца(64-4, 53 КО), который должен состояться 29 апреля в Лондоне (Англия). Беленький не исключает, что Владимир подготовил для Энтони пару сюрпризов, и прогнозирует победу украинца.«Если Владимира не постигнет «синдром внезапной старости», как это случается с возрастными боксёрами, а мне кажется, что никаких оснований опасаться этого нет, если судить по информации, доходящей из тренировочного лагеря, то именно он будет фаворитом в этом бою», – считает Беленький. - Кличко просто слишком много знает и умеет для Джошуа.Мне кажется, что Владимир будет поочерёдно «сушить» атаки Джошуа джебом и своими контратаками и взрываться сам. Вполне возможно, что Кличко придумал и пару каких-то сюрпризов. В любом случае, этот поединок не будет похож на его бой с Фьюри.Думаю, Кличко победит либо по очкам с не самым маленьким отрывом, либо техническим нокаутом ближе к концу. Я прямо вижу разочарованное лицо Джошуа. Надеюсь, что я не выдаю желаемое за действительное. Впрочем, скоро увидим».