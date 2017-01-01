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Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг

Решение организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/sport/4192872

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина подала апелляцию на его дисквалификацию за повторное допинговое нарушение.

«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить этот  процесс», — приводит слова Сулеймана ТАСС.

Напомним, в начале марта WBC отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на $ 250 тыс.
21 мая 2016 года Поветкин должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но в допинг-пробе россиянина были обнаружены следы мельдония. В декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Поветкин был вычеркнут из рейтингов WBC, WBA, IBF, WBO.
 



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