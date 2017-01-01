Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина подала апелляцию на его дисквалификацию за повторное допинговое нарушение.



«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить этот процесс», — приводит слова Сулеймана



Напомним, в начале марта WBC отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на $ 250 тыс.

21 мая 2016 года Поветкин должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но в допинг-пробе россиянина были обнаружены следы мельдония. В декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Поветкин был вычеркнут из рейтингов WBC, WBA, IBF, WBO.









Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина подала апелляцию на его дисквалификацию за повторное допинговое нарушение.«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить этот процесс», — приводит слова Сулеймана ТАСС Напомним, в начале марта WBC отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на $ 250 тыс.21 мая 2016 года Поветкин должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но в допинг-пробе россиянина были обнаружены следы мельдония. В декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Поветкин был вычеркнут из рейтингов WBC, WBA, IBF, WBO.