Хирн: У Джошуа есть план на бой, и он верит в то, что нокаутирует Кличко

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF британца(18-0, 18 КО), заявил, что его подопечный уверен в своей победе над многоопытным украинцем(64-4, 53 КО).«Бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко — это схватка с равными шансами, — приводит слова Хирна BoxingScene. - С одной стороны, у вас такой бесстрашный парень, как Джошуа, с другой — такой опытный боксёр, как Владимир Кличко, для которого предстоящий поединок станет уже 29-м титульным по счёту.Для Джошуа это всего-то 19-й поединок на профессиональном ринге, но мы должны отдать ему должное за то, что он принял такой вызов. На кону стоит звание лучшего супертяжеловеса в мире.У Энтони есть план на бой, и он верит в то, что нокаутирует Кличко».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.