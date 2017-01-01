Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу с Уордом 29 апреля в Калифорнии

Россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) 29 апреля в Калифорнии начнет подготовку к бою-реваншу против чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO американца Андре Уорда. Об этом сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющей интересы россиянина.
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