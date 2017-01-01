Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу с Уордом 29 апреля в Калифорнии

Россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) 29 апреля в Калифорнии начнет подготовку к бою-реваншу против чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO американца Андре Уорда. Об этом сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющей интересы россиянина.«Сергей 29 апреля отправится в Биг-Бэр (известный лагерь в горах) и проведет там три недели для набора необходимых физических кондиций. После этого он переедет в Окснард и добавит боксерские тренировки», - сказала Кэти Дува.Напомним, матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня на ринге Mandalay Bay в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.