Менеджер Салидо: Орландо хочет провести реванш с Ломаченко, он устал слушать оправдания

Предстоящий поединок 36-летнего мексиканца Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО) против тайского джорнимена Ампхона Сурийо, который должен состояться 27 мая в Мексике, – желание экс-чемпиона в двух категориях и его команды вернуться в боевую колею, ведь Орландо отсутствует в ринге уже практически целый год. Ну а если все пройдет успешно, в 2017-м Салидо намерен расставить все точки над i в противостоянии с украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО), которому он нанес поражение по очкам в марте 2014 года.«Идея в том, чтобы в бою с Сурийо избавиться от ржавчины, и если все пойдет хорошо, провести поединок с Василием Ломаченко, чтобы раз и навсегда с этим разобраться, – заявил менеджер мексиканца Шон Гиббонс в интервью ESPN Deportes. – Перед тем, как Орландо встретится с Ломаченко, ему нужно выйти в ринг. Тем более, он не выступал дома уже несколько лет, так что мы все сделали правильно. Думаю, сейчас правильное время, чтобы драться с Ломаченко. Наша цель – провести бой 27 мая, чтобы Орландо стряхнул ржавчину, и после этого договориться с Top Rank о поединке с Ломаченко.Орландо страсть как хочет провести реванш с Василием. И с финансовой точки зрения, и ради гордости. Он устал слушать об ударах ниже пояса, весе, рефери. Хватит оправданий. Все говорят, что сейчас Ломаченко стал другим бойцом, но Орландо чувствует, что даже если Ломаченко прогрессировал, у него все равно есть действенный план, чтобы побить его снова».