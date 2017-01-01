Флэнаган заинтересован в поединке с Ломаченко

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO 27-летний британец Терри Флэнаган (33-0, 13 КО) заинтересован в поединке с обладателем пояса WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) 29-летним украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО). Об этом рассказал менеджер британского боксера Стив Вуд.«Мы очень заинтересованы в переговорах по этому бою, — приводит слова Вуда BoxingScene. - Ломаченко — боксер первого легкого веса, который прежде выступал в полулегком весе, поэтому он перейдет в этот дивизион, чтобы стать чемпионом в трех весовых категориях. Учитывая его способности, можносказать, что он может сделать это.Что касается нас, то мы легко провели пять защит титула, и теперь следующий шаг — это либо объединительный поединок, либо бой с Ломаченко. Ломаченко очень хорош, но Терри является легковесом, который хорошо работает на ногах. Мы находимся на уровне, позволяющем соперничать с Ломаченко, так почему бы не воспользоваться шансом».