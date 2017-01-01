Кличко спаррингует с боксером, который легче его на 40 кг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец



По сложившейся традиции, в последнюю неделю-полторы тренировочного лагеря к спаррингам с Владимиром присоединяются боксеры более легких весовых категорий - для отработки скорости. Один из таких бойцов - постоянный спарринг-партнер Владимира американец Тони Харрисон (24-2, 20 КО), выступающий в первом среднем весе (69,9 кг).



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) приступил к заключительному этапу подготовки к бою с чемпионом IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).По сложившейся традиции, в последнюю неделю-полторы тренировочного лагеря к спаррингам с Владимиром присоединяются боксеры более легких весовых категорий - для отработки скорости. Один из таких бойцов - постоянный спарринг-партнер Владимира американец Тони Харрисон (24-2, 20 КО), выступающий в первом среднем весе (69,9 кг).Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

По материалам: Boxingnews