Вах оценил шансы Кличко и Джошуа в предстоящем бою

Бывший соперник украинского супертяжеловеса



«Не хочу делать ставки и гадать на кофейной гуще - шансы равны, - отметил ВАх. - У Джошуа и Кличко есть свои преимущества и недостатки, которые они хорошо знают. Во-первых, опыт - огромное преимущество Кличко и самый большой недостаток Джошуа, который еще никогда не проходил в боях более семи раундов.



С другой стороны, Джошуа молод и амбициозен, и его будут поддерживать десятки тысяч фанов на трибунах. А Кличко не самым лучшим образом держит удар, и когда по нему хорошо попадают - теряется и начинает совершать ошибки в защите. Но в 41 год он хочет доказать, что все еще может побеждать молодых бойцов, и не исключено, что это ему удастся. Одно могу сказать наверняка - бой будет проходить на очень высоком уровне».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO. Бывший соперник украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 53 КО польский гигант Мариуш Вах (33-2, 17 КО), который сейчас помогает британцу Энтони Джошуа (18-0, 18 КО готовиться к бою с Владимиром в качестве спарринг-партнера, в интервью TVP Sport оценил шансы Кличко и Джошуа на победу в этом бою.«Не хочу делать ставки и гадать на кофейной гуще - шансы равны, - отметил ВАх. - У Джошуа и Кличко есть свои преимущества и недостатки, которые они хорошо знают. Во-первых, опыт - огромное преимущество Кличко и самый большой недостаток Джошуа, который еще никогда не проходил в боях более семи раундов.С другой стороны, Джошуа молод и амбициозен, и его будут поддерживать десятки тысяч фанов на трибунах. А Кличко не самым лучшим образом держит удар, и когда по нему хорошо попадают - теряется и начинает совершать ошибки в защите. Но в 41 год он хочет доказать, что все еще может побеждать молодых бойцов, и не исключено, что это ему удастся. Одно могу сказать наверняка - бой будет проходить на очень высоком уровне».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

По материалам: Boxingnews