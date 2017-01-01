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Уорд – Ковалеву: Ты продаешь страх, но мы его не покупаем
Уорд – Ковалеву: Ты продаешь страх, но мы его не покупаемЧемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) обещает не оставлять никаких недосказанностей после матча-реванша 17 июня с россиянином Сергеем Ковалёвым (30-1-1, 26 КО). Об этом он заявил в ходе одной из остановок рекламного турне поединка по США.

«Есть то, что кажется, и есть реальное положение дел, — цитирует BoxingScene Уорда. - С той стороны приходит много дезинформации и лжи. Такая себе тактика "старой школы". Но сейчас 2017 год, чуваки. Все эти штучки уже не работают.
 
Ты продаёшь страх, но мы его не собираемся покупать. Мне безразлично, откуда ты, как ты дошёл до всего этого... Это ничего не значит. Если ты следил за моей карьерой, мы много не балакаем, а просто делаем работу. Всё, что имеет значение — то, что 17 июня мы встретимся в ринге. Всё просто. Проверка реальности, бро», — резюмировал Андре.

Напомним, матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня на ринге Mandalay Bay  в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.
Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.

По материалам: vringe.com
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