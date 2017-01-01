Эдди Хирн: Кличко сделает всё возможное, чтобы забраться в голову Джошуа

Промоутер британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) Эдди Хирн уверен, что многоопытный украинский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе



«За полмесяца до крупнейшего боя в истории британского бокса, Владимир Кличко принялся за игры разума, – заявил Хирн в интервью Daily Mail. – Легенда супертяжёлого веса отправил цепочку сообщений в Twitter, после того как журнал GQ поинтересовался у Джошуа, считает ли он, что ему удастся стать первым миллиардером в истории бокса. Чует моё сердце, что в преддверии поединка Кличко сделает всё возможное, чтобы забраться в голову Джошуа. Кличко понимает, что обязан побеждать, и уроки, извлечённые им из поединка с



На прошлой неделе я стал свидетелем 14-раундового спарринга Джошуа против трёх различных спарринг-партнёров. Он просто в идеальном расположении духа, и хотя этот бой заставляет меня невероятно переживать, я очень рад видеть, как он справляется (с давлением)».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



Промоутер британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) Эдди Хирн уверен, что многоопытный украинский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) с приближением поединка будет предпринимать всё больше попыток расшатать ментальное состояние соперника.«За полмесяца до крупнейшего боя в истории британского бокса, Владимир Кличко принялся за игры разума, – заявил Хирн в интервью Daily Mail. – Легенда супертяжёлого веса отправил цепочку сообщений в Twitter, после того как журнал GQ поинтересовался у Джошуа, считает ли он, что ему удастся стать первым миллиардером в истории бокса. Чует моё сердце, что в преддверии поединка Кличко сделает всё возможное, чтобы забраться в голову Джошуа. Кличко понимает, что обязан побеждать, и уроки, извлечённые им из поединка с Тайсоном Фьюри , заставят его попробовать выбить Энтони из колеи».На прошлой неделе я стал свидетелем 14-раундового спарринга Джошуа против трёх различных спарринг-партнёров. Он просто в идеальном расположении духа, и хотя этот бой заставляет меня невероятно переживать, я очень рад видеть, как он справляется (с давлением)».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.