У Хорна хотят заполучить в спарринг-партнеры «гения бокса» Ломаченко

Австралийскому проспекту полусреднего веса Джеффу Хорну (16-0-1, 11 КО), который 1 июля на родине в Брисбене выйдет в ринг против легендарного Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), хотят в спарринг-партнеры Василия Ломаченко и Эррола Спенса. Причем коуч Хорна настаивает на украинце, тогда как его промоутер настаивает на Спенсе.«Я бы очень хотел заполучить Ломаченко для спаррингов с Джеффом, так как он быстр и точен, как и Пакьяо, — заявил тренер австралийца Гленн Раштон каналу Fox Sports. — Мэнни боксирует интенсивно, не так, как большинство боксеров, но Ломаченко — гений ринга. Мне нужны для Джеффа бойцы легче него, чтобы симулировать на спаррингах скорость и передвижения, сделавшие из Пакьяо звезду».По словам Раштона, украинец намного больше подходит на роль спаррингера «под Пакьяо», чем Спенс, который больше классический панчер.