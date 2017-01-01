Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

Российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) и американец Андрэ Уорд (31-0, 15 КО) провели дуэль взглядов перед предстоящим реваншем.



Напомним, матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.

Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.



