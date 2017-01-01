Эгис Климас: Невозможно предсказать, что будет в реванше Уорд-Ковалев

Менеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалев (30-1-1, 26 КО) Эгис Климас на пресс-конференции в Окленде (штат Калифорния, США) призвал не обращать внимания на разговоры, а сосредоточиться на поединке, исход которого предсказать сложно.17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада) Ковалев попытается вернуть свои пояса, во второй раз встретившись с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).«Разговоры ничего не стоят, — заявил Климас. — Поверьте мне, я в этом бизнесе уже достаточно времени. Много раз я видел как менеджеры, тренеры, промоутеры подходят и несут всякую чушь в микрофон. Но затем наступит вечер боя — в ринг выйдут вот эти два человека, и они будут драться. И это уже не будет иметь отношения к промоутерам, к менеджерам, тренерам. Тренеры, возможно, будут давать какие-то советы, но выживать нужно будет вот этим двум парням. Нельзя обманывать людей по поводу того, что они видели 19 ноября. Я не буду об этом говорить. Я не буду, потому что это уже история. Забудьте об этом. Я хочу, чтобы все увидели то, что произойдет в Вегасе 17 июня. Что будет? Невозможно предсказать, потому что это бокс».