Вашингтон: Команда Джошуа приглашала меня стать спарринг-партнером, но я выбрал Кличко (+Фото)

Спарринг-партнер(64-4, 53 КО) американец(18-1-1, 12 КО), который помогает украинцу готовится к поединку против чемпиона мира IBF британца(18-0, 18 КО), рассказал почему предпочел тренировочный лагерь Кличко приглашению Джошуа.Как признался Вашингтон, у украинца многому можно научиться.«Команда Джошуа также приглашала меня стать спарринг-партнером Энтони при подготовке к бою с Кличко, — цитирует Вашингтона Sky Sports. — Но я хотел быть рядом с человеком, который был чемпионом на протяжении многих лет. Я хочу получить такой опыт, работая с тем, кого тренировал такой мастер, как Эммануэль Стюард. Тут можно многому научиться, я стараюсь впитать максимум знаний».Отметил Вашингтон и отличную форму Владимира.«Работаем два раза в день, и Владимир выглядит очень быстрым и мобильным. У него хороший план на бой. Кличко — отличный парень. Мне есть чему поучиться, и тренировочный лагерь с Кличко очень важен для меня».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.