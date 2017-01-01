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Вашингтон: Команда Джошуа приглашала меня стать спарринг-партнером, но я выбрал Кличко (+Фото)
Спарринг-партнер Владимира Кличко (64-4, 53 КО) американец Джеральд Вашингтон (18-1-1, 12 КО), который помогает украинцу готовится к поединку против чемпиона мира IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), рассказал почему предпочел тренировочный лагерь Кличко приглашению Джошуа.

Как признался Вашингтон, у украинца многому можно научиться.
«Команда Джошуа также приглашала меня стать спарринг-партнером Энтони при подготовке к бою с Кличко, — цитирует Вашингтона Sky Sports. — Но я хотел быть рядом с человеком, который был чемпионом на протяжении многих лет. Я хочу получить такой опыт, работая с тем, кого тренировал такой мастер, как Эммануэль Стюард. Тут можно многому научиться, я стараюсь впитать максимум знаний».

Отметил Вашингтон и отличную форму Владимира.
«Работаем два раза в день, и Владимир выглядит очень быстрым и мобильным. У него хороший план на бой. Кличко — отличный парень. Мне есть чему поучиться, и тренировочный лагерь с Кличко очень важен для меня».

Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



По материалам: klitschko-brothers
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