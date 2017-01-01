Ковалев — Хантеру: Даже пьяным я могу победить Уорда и быть ограбленным судьями

Российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) ответил на колкость со стороны тренера Андре Уорда (31-0, 15 КО), Вирджила Хантера, предположившего, что в первом бою с его подопечным россиянин выдохся после шести раундов из-за пристрастия к спиртному.Россиянин на этот выпад ответил следующее: «Если я и пью, то даже пьяным могу победить Андре Уорда. Даже если я пил до последнего боя, я мог победить и быть ограбленным (судьями). И я победил. То есть я могу пить и побеждать Уорда. Это смешно. Но это неправда, что я все время пью. Я не бываю пьян. Я забочусь о своем здоровье».Напомним, матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.