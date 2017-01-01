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Хантер о Ковалеве: Нельзя целый год пить водку, а потом побить Уорда

Хантер о Ковалеве: Нельзя целый год пить водку, а потом побить Уорда

Вирджил Хантер, тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF 33-летнего американца Андре Уорда (31-0, 15 КО), заявил, что россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) устал в конце боя с его подопечным из-за излишнего употребления алкоголя.

«Нельзя пить целый год напролет и ждать, что на тебя это не повлияет, — приводит слова Хантера Boxing Scene. - Если бы могли забраться внутрь и все узнать, я бы поставил на то, что именно из-за этого он теперь устает. Суть не в лишних тренировках. Просто нельзя пить водку целый год и ждать, что справишься с кем-то вроде Андре».

Напомним, матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.


Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.
По материалам: Чемпионат.com
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