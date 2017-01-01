На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом

Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) сравнил себя с Эверестом во время рассказа о самочувствии перед боем с чемпионом мира по версии IBF, 27-летним британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), сообщает The Guardian.

41-летний боксер отметил, что находится в лучшей форме в своей жизни «умственно и физически».

«Может, это звучит высокомерно, но я — как Эверест. Вы можете подняться на него за определенный период времени и сказать: "Я покорил Эверест". Но вам нужно будет бежать оттуда, потому что гора убьет вас, если вы потеряете время. Некоторые возвращаются, но много людей погибает, так становится ли Эверест побежденным? Нет, он все еще на месте», — заявил Кличко.
Поединок украинца с Джошуа состоится 27 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.
По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя
Кличко: Драться с Джошуа в Лондоне — преимущество для меня
Деонтей Уайлдер о бое Кличко - Джошуа
Джошуа: Победа над Кличко может сделать меня легендой
На бой Кличко – Джошуа вместимость «Уэмбли» будет увеличена до 90 тысяч
Промоутер Джошуа: Шансы Энтони в бою с Кличко - 50 на 50
Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)
WBA и IBF назначили разных соперников для победителя боя Кличко - Джошуа
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом
Боб Арум: Гвоздик нокаутирует Ковалева и Уорда в один вечер
Дэн Рафаэль: Кличко и Джошуа заключили сделку на два боя
Хопкинс: Ковалев выйдет на реванш с Уордом, чтобы отомстить
Джошуа: Думаю, я нокаутирую Кличко

Последние новости спорта

15:52 Савчук и Олару в паре стартовали с победы на турнире в Биле 97 | Теннис

14:29 Олеся Повх и Сергей Никифоров - лучшие легкоатлеты Украины в марте 124 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

14:18 Tsunami RT: французские планы 124 | Авто / Мото

14:17 Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом 166 | Бокс

14:06 НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео) 156 | Хоккей / Видео

09:56 Боб Арум: Гвоздик нокаутирует Ковалева и Уорда в один вечер 276 | Бокс

09:38 Дэн Рафаэль: Кличко и Джошуа заключили сделку на два боя 376 | Бокс

09:27 Японская фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта 202 | Фигурное катание

09:10 Хопкинс: Ковалев выйдет на реванш с Уордом, чтобы отомстить 224 | Бокс

08:38 НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Оклахома» обыграла «Миннесоту», «Атланта» - «Шарлотт» и другие результаты 179 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

ВИДЕО

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)





Топ-новости недели

Олеся Повх и Сергей Никифоров - лучшие легкоатлеты Украины в марте
Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо
Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Ломаченко досрочно победил Сосу








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (208)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги