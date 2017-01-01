Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец(64-4, 53 КО) сравнил себя с Эверестом во время рассказа о самочувствии перед боем с чемпионом мира по версии IBF, 27-летним британцем(18-0, 18 КО), сообщает The Guardian.41-летний боксер отметил, что находится в лучшей форме в своей жизни «умственно и физически».«Может, это звучит высокомерно, но я — как Эверест. Вы можете подняться на него за определенный период времени и сказать: "Я покорил Эверест". Но вам нужно будет бежать оттуда, потому что гора убьет вас, если вы потеряете время. Некоторые возвращаются, но много людей погибает, так становится ли Эверест побежденным? Нет, он все еще на месте», — заявил Кличко.Поединок украинца с Джошуа состоится 27 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.