Боб Арум: Гвоздик нокаутирует Ковалева и Уорда в один вечер

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Александра Гвоздика (13-0, 11 КО) заявил, что уже сейчас считает украинца сильнейшим бойцом полутяжелого веса дивизиона.
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