Дэн Рафаэль: Кличко и Джошуа заключили сделку на два боя

Известный боксерский инсайдер и аналитик канала ESPN в своем блоге сообщил последние подробности сделки между ведущими американскими телеканалами относительно трансляции поединка Кличко – Джошуа.
«Менее чем через три недели Энтони Джошуа будет защищать свой титул чемпиона мира IBF против бывшего обладателя поясов по нескольким версиям Владимира Кличко
в одном из крупнейших поединков в супертяжелом весе за последние годы.
Стадион «Уэмбли» в Лондоне, где 29 апреля состоится бой, был быстро распродан, а сам поединок станет рекордным для Британии в плане посещаемости – 90 000 болельщиков смогут наблюдать за ним вживую. Этот бой будет «производить» десятки миллионов долларов: Sky Box Office платит за трансляцию в Соединенном Королевстве (где Джошуа – настоящая звезда) RTL (с которым Кличко имеет выгодный контракт) – в Германии. И это не говоря о десятках телекомпаний со всего мира, которые также будут платить за ТВ-трансляцию.
Но на столе есть еще 3 миллиона долларов от американских сетей Showtime и HBO, которые, по словам источников, знакомых с ситуацией, уже заключили сделки с компаниями, представляющих интересы Джошуа и Кличко.
Да, это был сложный процесс, потому что у Showtime есть контракт с Джошуа, а у HBO есть один контракт с Кличко, и никто не хочет, по понятным причинам, отказаться от своих прав. Компаниям нужно понять, как достичь согласия, поскольку это не борьба за платежеспособного зрителя в США, как это было с боями Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо или Леннокс Льюис – Майк Тайсон: невероятными событиями, которые вынуждали сети объединять как группы вещания и производства, так и усилия по продвижению поединков.
Получается, что в течение последних нескольких месяцев Showtime и HBO пытались выработать проект, который будет выгоден им обоим. Соглашение еще не окончательное – именно это причина, по которой транслятор боя в США еще не объявлен.
По данным источников, сети договорились о самом важном, базовом пункте сделки: Showtime будет транслировать бой в прямом эфире – вечер/раннее утро, HBO покажет поединок в записи, спустя несколько часов в прайм-тайм. Showtime заплатит больше, поскольку будет транслировать поединок вживую.
Есть еще один интересный момент: обе сети в конечном итоге заплатят одинаково, поскольку Джошуа и Кличко заключили сделку на два боя. Таким образом, независимо от того, кто в этот раз выиграл торги, условия сделки будут перевернуты на матч-реванш: это значит, что HBO получит право показать бой в прямом эфире, а Showtime - временную задержку. Конечно, нет никакой гарантии в организации матча-реванша, потому что, если Кличко проиграет, есть вероятность, что он завершит профессиональную карьеру.
Также было принято решение, что НВО и Showtime отправят свои группы в Лондон для организации студий прямо с места событий. Оба телеканала уже осмотрели стадион и готовы к работе, при условии завершения сделки между ними.
Один из источников сообщил, что сети уже решили многие вопросы с промоутерами, но согласия во всем еще нет, поскольку «есть игры, в которые играют обе стороны». Одна из главных проблем заключается в том, как сети объявят о сделке, не ущемив интересы друг друга. Идея состояла в том, чтобы выпустить совместный пресс-релиз. Каналы надеялись, что сделка будет закрыта в субботу, а они объявят о ней в начале этой недели.
HBO, по словам одного из источников, заявил, что хочет, чтобы анонс появился во время трансляции вечера бокса, главным боем которого был поединок Ломаченко – Соса, но, как говорит информатор, шеф Showtime Sports Стивен Эспиноза сказал «нет» этому сценарию, поскольку такой расклад «дал бы HBO преимущество, и поэтому анонса в субботу так и не было».
У HBO больше нет боксерских событий до 29 апреля, чтобы сделать хорошее промо предстоящему поединку. У Showtime в запасе «ShoBox» в пятницу вечером и «Showtime Championship Boxing» 22 апреля, но время истекает и у каждой из сетей его слишком мало, чтобы рассчитывать на серьезный промоушин боя.
По мнению одного из участников переговорного процесса: «со стороны обеих сетей происходит много манипуляций. Никто не знает, что они собираются делать, и готовы ли они даже пойти на сделку, о которой договорились на данный момент».
К тому же, по словам одного из источников, есть важная деталь для НВО: что будет происходить в течение примерно четырехчасового окна между окончанием прямой трансляции на Showtime и показом боя в записи на HBO. НВО хочет получить гарантию, что Showtime не выдаст в эфир и не выложит в интернет хай-лайты боя, не покажет программы с комментариями результата поединка и не будет делать ничего, чтобы промоутировать уже завершившийся бой. Хотя, понятное дело, каждый поклонник бокса уже будет знать, что произошло.
В конце концов, конкурирующие сети, безусловно, заключат сделку - промоутеры не позволят ей развалиться, но сделать кассу будет невероятно сложно. «Мы не собираемся комментировать любые текущие переговоры», - заявил в понедельник ESPN представитель Showtime Крис ДеБлазио. Представляющие интересы HBO Рэй Сталлоне сообщил ESPN, что пока новостей нет. Но лучше бы они были: бой состоится через 19 дней».