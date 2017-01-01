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Джошуа: Думаю, я нокаутирую Кличко

Джошуа: Думаю, я нокаутирую Кличко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) уверен, что сумеет нокаутировать украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) в их поединке, который запланирован на 29 апреля в Лондоне (Англия).

«Думаю, я нокаутирую Кличко, — приводит слова Джошуа GQ. - Я не суеверный, но у меня чувство, что это произойдет неожиданно. Возможно, я нанесу ему встречный удар, который решит исход. Но это не будет быстро. Это займет время, потому что Кличко очень опытный и по нему не так уж легко попасть. Но я найду возможность и воспользуюсь ею».

Напомним, поединок  Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону  боя титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

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По материалам: vringe.com
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