На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Промоутер Джошуа: Кличко одержим возвращением титулов, что делает его опасным вдвойне

Промоутер Джошуа: Кличко одержим возвращением титулов, что делает его опасным вдвойне

Эдди Хирн, менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), поделился своим мнением, относительно сильных сторон своего подопечного и лучших качеств Владимира Кличко (64-4, 53 КО), которые 29 апреля проведут самый ожидаемый бой в супертяжелом дивизионе.

Эдди Хирн считает, что британский боксер должен выбрать правильную тактику на поединок с Владимиром Кличко, не позволяя украинцу навязать свои условия.

«Энтони - очень умный и очень сильный боксер, но когда вы боксируете перед 90 000 фанатов, когда у вас в соперниках огромный, хитрый и опытный украинец, который будет вязать и клинчевать, используя малейшую возможность, чтобы истощить вас, как с этим справиться? - приводит слова Хирна британское издание GO. – Это действительно беспокоит, особенно, если бой перейдет в более поздние раунды – десятый, 11-й, 12-й.

Вы должны помнить, что Кличко – очень хитрый оппонент. Он одержим возвращением титулов, которые он проиграл Тайсону Фьюри, что делает его опасным вдвойне. Если Энтони Джошуа – будет тем бойцом, которого мы все создавали – в том числе и я, он победит. В противном случае у него нет никаких шансов. Кличко свяжет его, истощит, убьет его уверенность в себе и победит».

По мнению Хирна, подбородок у Энтони достаточно крепкий. Об этом менеджер британского боксера заявил, комментируя эпизод, случившийся в поединке Джошуа – Уайт, когда его подопечный едва не оказался на полу. «Послушайте, в затруднительную ситуацию он попал лишь раз, пропустив левый крюк от Диллиана Уайта. Но вы должны понимать, что этот удар был брошен в гневе и страхе бойцом, который сражался в ринге, а также то, что в супертяжелом весе такие удары случаются. Если вы спросите меня: «Слабый ли подбородок у Джошуа?», мой ответ будет: «Нет». Бетонный ли у него подбородок? Не знаю. Мы узнаем это 29 апреля».

Бой Кличко – Джошуа состоится в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону  поединка будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.
По материалам: klitschko-brothers
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Промоутер Джошуа: Шансы Энтони в бою с Кличко - 50 на 50
Хирн: Джошуа нокаутирует Кличко
Хирн: Джошуа встретится с Кличко, если получит приемлемый гонорар
На бой Кличко – Джошуа вместимость «Уэмбли» будет увеличена до 90 тысяч
Промоутер Джошуа: Хотим провести бой с Кличко в апреле
Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа
Бой Джошуа — Кличко, скорее всего, состоится 10 декабря
Джошуа: Победа над Кличко может сделать меня легендой
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Промоутер Джошуа: Кличко одержим возвращением титулов, что делает его опасным вдвойне
Александр Усик: Бриедис, давай объединять пояса
Тренер Макгрегора: Мейвезер — тот еще мерзавец
Ковалев: Главное, чтобы Уорд не соскочил с боя за неделю под предлогом травмы
Эгис Климас: Не думаю, что реванш Ломаченко и Салидо по-прежнему интересен

Последние новости спорта

17:51 Хэмилтона вдохновляет соперничество с Феттелем 98 | Формула-1

17:40 Девять спортсменов представят Украину на чемпионате мира по велотреку 98 | Велоспорт

17:27 Промоутер Джошуа: Кличко одержим возвращением титулов, что делает его опасным вдвойне 160 | Бокс

17:14 Александр Усик: Бриедис, давай объединять пояса 110 | Бокс

16:58 Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕ 101 | Шахматы

16:48 НБА. Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели 123 | Баскетбол

12:07 Тренер Макгрегора: Мейвезер — тот еще мерзавец 232 | Бокс

11:53 Ковалев: Главное, чтобы Уорд не соскочил с боя за неделю под предлогом травмы 202 | Бокс

11:03 Эгис Климас: Не думаю, что реванш Ломаченко и Салидо по-прежнему интересен 233 | Бокс

10:43 Боб Арум: Следующим соперником Ломаченко станет Салидо или Флэнаган 230 | Бокс

Все новости

ФОТО

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

ВИДЕО

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)





Топ-новости недели

Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо
Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Ломаченко досрочно победил Сосу
Александр Гвоздик нокаутировал Юниэски Гонсалеса








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (197)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги