Александр Усик: Бриедис, давай объединять пояса

Чемпион WBO в первом тяжелом весе украинец



«Я предполагал, что он победит, ибо Марко уже не тот, что раньше, - сказал Усик. - Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира.

Майрис, давай объединять пояса».



Напомним,

Чемпион WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) вызвал на бой новоиспеченного чемпиона WBC Майриса Бриедиса (22-0, 18 КО) из Латвии, который 1 апреля выиграл вакантный пояс у немца боснийского происхождения Марко Хука (40-4-1, 27 КО).«Я предполагал, что он победит, ибо Марко уже не тот, что раньше, - сказал Усик. - Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира.Майрис, давай объединять пояса».Напомним, Усик в субботу защитил свой титул , взяв верх по очкам над американцем Майклом Хантером (12-1-0, 8 КО).