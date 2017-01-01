Тренер Макгрегора: Мейвезер — тот еще мерзавец

Тренер звезды смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана признал, что является почитателем мастерства Флойда Мейвезера-младшего, с которым его подопечный собирается провести поединок по правилам бокса, но при этом негативно относится к выходкам Флойда вне ринга.«Я считаю Флойда Мейвезера тем еще мерзавцем», – приводит слова Каваны Boxingscene. - Он бьет своих подруг, и я видел это видео, как он устраивает поединки в своем зале между двумя парнями без ограничения во времени, пока один из них не будет нокаутирован. Он нехороший человек.Такова натура Мейвезера. С точки зрения техники он очень, очень сильный боксер, и его отец также прекрасно боксировал в свое время. Я большой почитатель его мастерства, но не его человеческих качеств».По словам Каваны, Макгрегор заслуживает уважения уже за то, что принимает бой с таким соперником не на своем поле, и как бы ни завершился поединок, Конора нельзя будет считать проигравшим.«Макгрегор уже легенда ирландского фольклора, но я не могу не снять перед ним шляпу за желание сразиться с одним из лучших боксеров всех времен. На протяжении всей карьеры мы только и слышали, как Конор не сможет сделать то или это, но он принимал все вызовы и выходил победителем.Что бы ни произошло, Конор покинет ринг с уймой денег, и я не думаю, что его уместно будет назвать проигравшим, независимо от исхода поединка».