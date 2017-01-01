Ковалев: Главное, чтобы Уорд не соскочил с боя за неделю под предлогом травмы

Российский боксер(30-1-1, 26 КО) надеется, что чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) американец(31-0, 15 КО) не сорвет бой-реванш и выйдет на ринг против него.Бой Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе (США).«Главное, чтобы он не соскочил с боя за неделю под предлогом травмы или еще чего-то, - отметил Ковалев. - Надеюсь, что Уорд - настоящий мужик, и он выйдет на ринг 17 июня».Уорд, в свою очередь заявил, что не будет избегать поединка с Ковалевым.«Никто не сможет вспомнить боксера, боя с которым я бы избежал, потому что я этого не делал. Ковалев не так грозен, как об этом говорят», - заявил Уорд. - Могу заверить, что Ковалев увидит меня на ринге 17 июня, но в этот день ничего не изменится.Со мной вы или против меня, но посмотрите бой, это будет отличное шоу».Напомним, что в ноябре 2016 года Уорд одержал победу по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF.