Эгис Климас: Не думаю, что реванш Ломаченко и Салидо по-прежнему интересен

Мексиканский ветеран Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО) может стать следующим соперником Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), хотя такой поединок уже не представляет большого интереса, считает менеджер Василия Эгис Климас.Напомним, в марте 2014 года Ломаченко мог войти в историю бокса первым, кому удалось завоевать титул чемпиона мира во втором поединке на профиринге, но спорно уступил Салидо по очкам.«Я не знаю, почему имя Салидо остается на повестке дня, если смотреть на его нынешнее положение, – приводит слова Климаса Boxingscene. – Как сказал сам Ломаченко в ринге, когда они дрались, Василий был в третьем классе, а Орландо – в 12-м. Сейчас Ломаченко уже в университете, тогда как Салидо остается в своем 12-м классе. А возможно, даже ниже.Я не думаю, что этот бой по-прежнему интересен, разве что мы могли бы его провести, чтобы стереть это поражение. Соберемся все вместе и решим, нужен ли нам этот бой, и что хорошего он нам даст».8 апреля в Оксон Хилле (США) Ломаченко отстоял принадлежащий ему титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), остановив (RTD 9) американца Джейсона Сосу.