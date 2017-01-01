Боб Арум: Следующим соперником Ломаченко станет Салидо или Флэнаган

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), заявил, что следующим оппонентом украинца станет либо 36-летний мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО), либо чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) 27-летний британец Терри Флэнаган (33-0, 13 КО).«Бой с Салидо был бы очень привлекательным. Это возможно. Но может сложиться и так, что Василий перейдет в легкий вес (до 61,2 кг), чтобы сразиться с Терри Флэнаганом, — приводит слова Арума BoxingScene. - В общем, соперником станет один из них.Где пройдет следующий поединок Василия? Это зависит от соперника. Если это будет Салидо, то, скорее всего, в Лос-Анджелесе. Если мы договоримся с Флэнаганом, то, возможно, это будет Чикаго или один из городов Великобритании»Единственное поражение на профессиональном ринге Василий Ломаченко потерпел именно от Орландо Салидо — в марте 2014 года мексиканцу была присуждена противоречивая победа разделенным решением судей.