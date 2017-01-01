Боб Арум: Следующим соперником Ломаченко станет Салидо или Флэнаган

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), заявил, что следующим оппонентом украинца станет либо 36-летний мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО), либо чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) 27-летний британец Терри Флэнаган (33-0, 13 КО).
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