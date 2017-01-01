Ломаченко: Люди сравнивают меня с Пакьяо, но это две большие разницы

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) заявил, что не собирается преследовать идею возможного боя с 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), а также объяснил, почему не сможет переходить из категории в категорию с такой же лёгкостью, как это делал «Пакмэн».



Напомним, что 8 апреля в США



«Что касается возможного боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению карьеры. Ему осталось два-три года в боксе, и я не собираюсь бить парня в таком возрасте. С моей стороны было бы абсолютным вздором его преследовать. У него своя карьера, у меня – своя. В моём дивизионе ещё достаточно вариантов, мы также можем подняться в лёгкий вес и выяснить, кто лучший там», – цитирует Василия Sporting News.



«Люди сравнивают меня с Пакьяо, но это две большие разницы. Мэнни начал профикарьеру, когда ему было 18 лет, и он всё ещё рос. Именно поэтому ему удалось пройти все эти категории. Я начал карьеру в 25 лет, когда моё тело уже развилось, но несмотря на это уже выступал в двух категориях и собираюсь перейти в третью. Не думаю, что для меня было бы справедливым переходить в 63,5 кг прямо сейчас. Весовые категории придумали не случайно, и пример с Келлом Бруком и Геннадием Головкиным это подтверждает». Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) заявил, что не собирается преследовать идею возможного боя с 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), а также объяснил, почему не сможет переходить из категории в категорию с такой же лёгкостью, как это делал «Пакмэн».Напомним, что 8 апреля в США Ломаченко успешно защитил титул , победив Джейсона Сосу.«Что касается возможного боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению карьеры. Ему осталось два-три года в боксе, и я не собираюсь бить парня в таком возрасте. С моей стороны было бы абсолютным вздором его преследовать. У него своя карьера, у меня – своя. В моём дивизионе ещё достаточно вариантов, мы также можем подняться в лёгкий вес и выяснить, кто лучший там», – цитирует Василия Sporting News.«Люди сравнивают меня с Пакьяо, но это две большие разницы. Мэнни начал профикарьеру, когда ему было 18 лет, и он всё ещё рос. Именно поэтому ему удалось пройти все эти категории. Я начал карьеру в 25 лет, когда моё тело уже развилось, но несмотря на это уже выступал в двух категориях и собираюсь перейти в третью. Не думаю, что для меня было бы справедливым переходить в 63,5 кг прямо сейчас. Весовые категории придумали не случайно, и пример с Келлом Бруком и Геннадием Головкиным это подтверждает».