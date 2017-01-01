Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)



Обладатель титулов чемпиона Северной Америки по версиям NABF и NABO украинский полутяжеловес (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (13-0, 11 КО) нокаутировал в третьем раунде кубинца Юниэски Гонсалеса (18-3, 14 КО).

8 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) единогласным решением судей победил американца Майкла Хантера (12-1, 8 КО).Обладатель титулов чемпиона Северной Америки по версиям NABF и NABO украинский полутяжеловес (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (13-0, 11 КО) нокаутировал в третьем раунде кубинца Юниэски Гонсалеса (18-3, 14 КО).

Фото: Майки Уильямс/Top Rank/Boxingscene







