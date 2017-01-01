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Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях
Чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) отстоял свой титул бою с американцем Джейсоном Сосой (20-2-4, 15 КО). Поединок состоялся8 аперял Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour.


Фото – Майки Уилямс/Top Rank/Boxingscene


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