Менеджер Ломаченко: Забудьте о Кроуфорде, это было бы самоубийством

После победы над Джейсоном Сосой в поединке, который стал главным событием вечера бокса в Оксон Хилл (США), чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) заявил, что в будущем хотел бы встретиться с Майки Гарсией и Теренсом Кроуфордом. Однако, менеджер Василия Эгис Климас не разделяет желание подопечного, считая, у Теренса будет слишком существенное превосходство в физической силе.«Забудьте о Кроуфорде, – сказал Климас в интервью Boxingscene. – У нас есть очень хороший пример, когда парень из Британии, Келл Брук, дрался с Головкиным. Он вышел в ринг и фантастически выглядел, но был слишком маленьким для GGG. Думаю, драться с чемпионом, который выше на две категории, было бы самоубийством. Это просто сумасшествие».