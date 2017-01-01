Ломаченко хочет сразиться с Майки Гарсией и Теренсом Кроуфордом

Чемпион мира по во втором полулегком весе по версии WBO украинец(8-1, 6 КО), отстоявший сегодня свой титул в бою с Джейсоном Сосой, заявил о том, что может перейти в более тяжелую весовую категорию, если в его дивизионе не найдется чемпионов готовых с ним сразитьсяУкраинец признался, что в легком весе хотел бы встретится с с обладателем пояса WBO Майки Гарсией, а в первом полусреднем его интересует чемпион WBO Теренс Кроуфорд.«Я бы хотел как можно скорее провести бой с Майки Гарсией. Я хочу драться только с чемпионами, — цитирует Ломаченко BoxingScene. - В понедельник я созвонюсь с представителями Top Rank, чтобы выяснить будет ли кто-нибудь из чемпионов в 130 фунтах готов драться со мной. Если таких не окажется, то я могу перейти в 135 фунтов. Ну а если и там не найдется желающих, я буду работать, чтобы подняться еще выше и встретится с Кроуфордом».