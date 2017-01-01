Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) отстоял свой титул чемпионат мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) в бою с американцем Джейсоном Сосой (20-2-4, 15 КО).12-раундовый бой завершился после девятого раунда, когда угол американца отказался от продолжения борьбы. Ломаченко доминировал на протяжении всего боя, не оставив сопернику ни единого шанса на успех.При этом Василий успел повеселить публику, когда передразнил стиль Сосы, продемонстрировав при этом навыки матадора.