Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) отстоял свой титул чемпионат мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) в бою с американцем Джейсоном Сосой (20-2-4, 15 КО).



12-раундовый бой завершился после девятого раунда, когда угол американца отказался от продолжения борьбы. Ломаченко доминировал на протяжении всего боя, не оставив сопернику ни единого шанса на успех.



