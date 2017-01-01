Ломаченко досрочно победил Сосу

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке украинец(8-1, 6 КО) отстоял свой титул чемпионат мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) в бою с американцем(20-2-4, 15 КО). В 12-раундовом бою претендент смог продержаться лишь девять раундов.Ломаченко не форсировал события, но доминировал на протяжении всего боя, постепенно наращивая преимущество и доводя его до логического конца.В пятом раунде украинец взвинтил темп и полностью деморализовал безответного соперника. К седьмому раунду полностью разобранный американец уже ничего не демонстрировал и держался только на характере, к тому же гематома под его левым глазом уже достигла немалых размеров. А «Hi-Tech» Ломаченко продолжал свой бенефис, обрабатывая соперника по всем этажам и между делом позабавил публику матадорскими штучками. После девятого раунда угол американца отказался от продолжения поединка. Шансов у Сосы не было.Ломаченко поставил яркую точку на вечере украинского бокса в США.Соса же не остался в накладе, получив мастер класс от украинского чемпиона. Правда, слова его тренера о том, что для украинца этот бой станет самым сложным в карьере, катастрофически не оправдались для его подопечного.