Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour обладатель титула чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (13-0, 11 КО) одержал победу над кубинцем Юниэски Гонсалесо (18-3, 14 КО), нокаутировав его в третьем раунде 10-раундового боя.

Гонсалес впервые на профи ринге потерпел досрочное поражение.





