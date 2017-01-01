Александр Гвоздик нокаутировал Юниэски Гонсалеса

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour обладатель титула чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (13-0, 11 КО) досрочно победил кубинца Юниэски Гонсалеса (18-3, 14 КО).10-раундовый бой завершился уже в третьем раунде.Соперник Гвоздика вышел в ринг очень заряженным, шел вперед и вкладывался в каждый удар, но украинец контролировал ситуацию. А уже на первой минуте 3-го раунда Гвоздик успешно атаковал и отправил кубинца в нокдаун, и затем пошел на добивание разбалансированного соперника и ударом справа отправил его на настил ринга. В итоге - быстрая и яркая победа украинца нокаутом – КО 3.Гонсалес впервые на профи ринге потерпел досрочное поражение.