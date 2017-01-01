Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Майкла Хантера (12-1-0, 8 КО).



Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решение судей – 117:110.



В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) защитил свой титул в бою против американца(12-1-0, 8 КО).Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решение судей – 117:110.