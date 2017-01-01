Усик защитил титул WBO в бою с Хантером

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец



Поединок получился насыщенным, зрелищным и до экватора – конкурентным, но интрига все же сохранялась до конца боя. Непростой соперник с длинными и быстрыми руками старался отвечать на все удары Усика и сам выбрасывал много ударов, но большинство из них натыкалось на защиту украинца.



С шестого раунда Хантер стал замедляться и преимущество Усика возросло. Но американец хорошо держал удары и быстро восстанавливался.



В 10-м раунда Усик увеличил прессинг и мощно провел три последних раунда, очень много и остро атаковал, а на второй минуте заключительного, 12-го раунда, отправил соперника в нокдаун. После отсчета рефери Александр бросился на добивание, наносил много безответных ударов, забивал соперника, которого уже шатало, и он был на грани падения, но рефери не остановил поединок, а американец чудом удержался на ногах до финального гонга, не проиграв досрочно.



В итоге – победа Усика единогласным решением судей – 117:110.



В Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) защитил свой титул в бою против американца Майкла Хантера (12-1-0, 8 КО).Поединок получился насыщенным, зрелищным и до экватора – конкурентным, но интрига все же сохранялась до конца боя. Непростой соперник с длинными и быстрыми руками старался отвечать на все удары Усика и сам выбрасывал много ударов, но большинство из них натыкалось на защиту украинца.С шестого раунда Хантер стал замедляться и преимущество Усика возросло. Но американец хорошо держал удары и быстро восстанавливался.В 10-м раунда Усик увеличил прессинг и мощно провел три последних раунда, очень много и остро атаковал, а на второй минуте заключительного, 12-го раунда, отправил соперника в нокдаун. После отсчета рефери Александр бросился на добивание, наносил много безответных ударов, забивал соперника, которого уже шатало, и он был на грани падения, но рефери не остановил поединок, а американец чудом удержался на ногах до финального гонга, не проиграв досрочно.В итоге – победа Усика единогласным решением судей – 117:110.