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Тренер Сосы: Ломаченко получит самый сложный бой в карьере
Тренер Сосы: Ломаченко получит самый сложный бой в карьереВ ночь с 8 на 9 апреля чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) проведет защиту титула в бою против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).

Коэффициенты на этот бой достигают 1:25 не в пользу американца. Однако Рауля Риваса, тренера и менеджера претендента, это не смущает.

«Обещаю вам, что никакого доминирования Ломаченко, какое наблюдалось в его бою против Уолтерса, в этот раз не будет, — заявил коуч BoxingScene. — Я знаю, что пишут в соцсетях; мол, "у Джейсона была ничья с Николасом, а Василий вынудил того сдаться". Всё зависит от совпадения стилей. Гарантирую, что в субботу Ломаченко получит самый сложный бой, потому что этот парень, Соса, — он беспощаден, смел и сосредоточен, а также становится лучше от боя к бою.

Не хочу показаться неуважительным, но всех, с кем Ломаченко боксировал, кроме Гэри Расселла, Соса удосрочил бы в пределах четырех или шести раундов. Включая Салидо, которому Ломаченко проиграл. Я, как тренер, вижу в нем нужные нам изъяны. Так что, если мой боец останется сфокусированным и выполнит план на бой, поединок получится зрелищным. Обещаю это.
 
Василий — великолепный боксер, очень уважаю его самого и его отца, который провел невероятную работу. Я, как тренер, преклоняюсь перед ним, так как сам знаю, насколько непросто создать такого бойца», — закончил на позитиве коуч американца.
По материалам: vringe.com
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