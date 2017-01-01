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18:45 Анастасия Лысенко – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории свыше 90 кг 66 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

18:14 Тайсон Фьюри: Жду досрочной победы Владимира, он лучший боксер, чем Джошуа 102 | Бокс

17:34 Кубок Дэвиса. Медведев: У меня нет замечаний к моим игрокам, они отдали 100% себя в матчах 99 | Теннис

17:20 Кубок Дэвиса. Артем Смирнов: Я отдал очень много эмоций, но в итоге все равно проиграл 113 | Теннис

17:03 Стаховский стартовал с победы в квалификации на турнире в Маракеше 115 | Теннис

16:41 Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Монтерее 107 | Теннис

15:59 Тренер Сосы: Ломаченко получит самый сложный бой в карьере 108 | Бокс

13:04 Джошуа: Пишу историю и рад этому 182 | Бокс

12:56 Тото Вольфф: Между машинами Феттеля и Боттаса - 5,9 см 152 | Формула-1