Джошуа: Пишу историю и рад этому

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) заявил, что готов сделать следующий шаг в своей карьере, победив украинца Владимира Кличко (64-4, 53) в предстоящем бою 29 апреля.
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