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Джошуа: Пишу историю и рад этому

Джошуа: Пишу историю и рад этому

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) заявил, что готов сделать следующий шаг в своей карьере, победив украинца Владимира Кличко (64-4, 53) в предстоящем бою 29 апреля.

«Когда я тренируюсь, я всегда готовлюсь к боям подобным этому. Даже если мой соперник не так талантлив и опытен как Кличко, я рассматриваю его как лучшего оппонента.

Теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере, будь это бой против другого чемпиона или Кличко. Неважно, будут на нас смотреть 90 000 человек, 9000 или 900. Самое главное — это победа. Я в профессиональном боксе четыре года и я рад, что пишу историю», — приводит слова Джошуа SkySports.

Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.
По материалам: Чемпионат.com
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