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Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)
Состоялась процедура официального взвешивания главных участников субботнего вечера профессионального бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour.

Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) проведет защиту  титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).
Александр Усик (11-0, 10 КО) будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО)
Александр Гвоздик (12-0, 10 КО)  будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО) за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

 


Фото BoxingScene

 


 

 

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