Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)





Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) проведет защиту титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).

Александр Усик (11-0, 10 КО) будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО)

Александр Гвоздик (12-0, 10 КО) будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО) за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).



Результаты взвешивания:



Василий Ломаченко — 58,8 кг

Джейсон Соса — 59,06 кг



Александр Усик – 90,5 кг

Майкл Хантер – 89,9 кг



Александр Гвоздик – 79,0 кг

Юниэски Гонсалес – 79,3 кг















Состоялась процедура официального взвешивания главных участников субботнего вечера профессионального бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) на арене MGM National Harbour.(7-1, 5 КО) проведет защиту титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против американца(20-1-4, 15 КО).(11-0, 10 КО) будет защищать титул WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою с американцем(12-0-0, 8 КО)(12-0, 10 КО) будет боксировать с кубинцем(18-2, 14 КО) за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).Василий Ломаченко — 58,8 кгДжейсон Соса — 59,06 кгАлександр Усик – 90,5 кгМайкл Хантер – 89,9 кгАлександр Гвоздик – 79,0 кгЮниэски Гонсалес – 79,3 кг