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Прогноз Тараса Шелестюка на исход поединков Ломаченко, Усика и Гвоздика

Прогноз Тараса Шелестюка на исход поединков Ломаченко, Усика и Гвоздика

Чемпион мира 2011 и бронзовый призёр Олимпиады-2012, украинский полусредневес Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) в интервью vRINGe поделился мыслями о предстоящих поединках соотечественников и бывших партнёров по национальной сборной Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), Александра Усика (11-0, 10 КО) и Александра Гвоздика (12-0, 10 КО), которые станут главным событием вечера бокса 8 апреля в Оксон Хилл (США).

Напомним, что Ломаченко проведёт защиту принадлежащего ему титула чемпиона мира WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) против Джейсона Сосы, Усик будет защищать титул WBO в тяжёлой категории (до 90,7 кг) в поединке против Майкла Хантера, а Гвоздика ждёт встреча с Юниэски Гонсалесом.

«Добрый день, дорогой болельщик. В эту субботу наш ждёт замечательный вечер бокса в исполнении моих товарищей по Олимпийской сборной Украины: Саши Гвоздика, Саши Усика и Васи Ломаченко. Конечно же, от всех жду красивых побед!

Мой прогноз на бой Лома – Вася выиграет бой техническим нокаутом в поздних раундах. Видел бои его соперника, он крепкий парень, но подсаживается физически в концовке боя. А в сумме с большим количеством пропущенных ударов по этажам от Васи, сил на концовку боя, думаю, у него не останется вовсе.  

Саша Усик тоже должен разбираться с претендентом на титул. Думаю, он может выиграть нокаутом по печени в середине боя или техническим нокаутом в 10-11 раунде.

Гвоздь будет боксировать с хорошим оппонентом. Смотрел бои Гонсалеса, он крепкий, но часто бросается на соперника и нарывается на встречные удары. А в случае с силой удара справа Сани, это может грозить ему нокаутом. Думаю, в первых трёх-четырёх раундах Гонсалес будет опасен, а дальше Гвоздь его разберёт и если не нокаутирует, то с большим отрывом выиграет по очкам.

Конечно, это бокс, и в любом бою поменять всё с ног на голову может один лаки-панч. Но, в любом случае, это будет замечательный субботний вечер (для украинцев – воскресное утро) бокса для украинских болельщиков!
Будьте сильными и здоровыми!»

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