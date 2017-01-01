Промоутер Сосы объяснил, почему Ломаченко рано называть великим

Промоутер Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО) Расселл Пельтц отдает должное силе и классу украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), с которым его подопечный выйдет в ринг 8 апреля, но предпочитает не торопиться с громкими эпитетами и определением места Василия в истории.«Говорят, что мы в этом поединке не выиграем ни ни единого раунда. А оба моих ближайших друга в боксе сказали, что я веду на убой жертвенного ягнtнка, – рассказал Пельтц в ходе вчерашней пресс-конференции. – Я не знаю, великий Ломаченко боец или нет. Уверен, что он просто невероятный боец, но у него только восемь поединков в профи…Представьте, если бы Майк Тайсон завершил карьеру сразу после победы над Майклом Спинксом в 1988 году – мы бы ставили его в один ряд с Джо Луисом и Мухаммедом Али.«Нельзя оценивать бойца, пока его карьера не окончена. Нельзя и все тут. Вот в прошлом месяце Головкина сравнивали с Марвином Хаглером. Головкин – невероятный боец. Но давайте посмотрим, что будет в конце его карьеры, потому что после поединка с Дэниелом Джейкобсом люди уже не знают, насколько хорош GGG».