Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) в своем тренировочном лагере в австрийском Гоинге проводит заключительный этап подготовки к бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).
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