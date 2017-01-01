Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец



Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.





Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) в своем тренировочном лагере в австрийском Гоинге проводит заключительный этап подготовки к бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.